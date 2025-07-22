Литовская кампания Radarom! купила для Украины более двух тысяч дронов

Литовская кампания Radarom!, которая в феврале этого года объединила литовский народ и компании для оказания помощи Украине, приобрела для украинских Сил обороны более 2 тысяч дронов.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Как отмечается, общая сумма помощи, которую удалось собрать благодаря этой кампании, уже превысила 4,4 млн евро, а украинским защитникам поставляются тысячи беспилотных летательных аппаратов.

По последним данным, всего было приобретено 2 тысячи 609 дронов, а также внесен аванс за еще 320 литовских дронов. На производство литовских дронов уже потрачено 2,6 млн евро, а на оборудование для украинских производителей – 1,7 млн евро.

Фото: LRT

"Благодаря людям и компаниям Литвы мы можем сделать свой вклад в защиту Украины, и это самое главное. С первого дня кампании мы держим руку на пульсе, постоянно следим за ходом процесса и отчитываемся общественности о том, как используются пожертвования. Доверие – наша высшая ценность, поэтому мы обязаны действовать ответственно и прозрачно", – заявила генеральный директор LRT Моника Гарбачяускайте-Будриене.

Две трети всей помощи было выделено на литовское производство, а остальное – на закупку украинских дронов и оборудования. Сначала преобладали дроны украинских производителей, поскольку процесс их поставки был быстрее, но сейчас уже заметны результаты работы литовских производителей.

Фото: LRT

Фото: LRT

Третья кампания Radarom! была организована LRT в сотрудничестве с Blue / Yellow, Laisvės TV и Stiprūs kartu с 3 по 24 февраля. Во время кампании жители и компании Литвы пожертвовали более 5 млн евро.

Также писали, что с 14 июля в Литве стартует двухмесячная благотворительная кампания Dronaton, инициированная неправительственной организацией Blue/Yellow, цель которой – собрать 1 млн евро на закупку дронов для украинских защитников.