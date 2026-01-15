Польша одобрила решение о передаче Украине до 9 истребителей МиГ

Польша передаст Украине до девяти своих истребителей МиГ-29 – технические переговоры об этом все еще продолжаются.

Об этом сообщил TVP World заместитель министра обороны Польши Павел Залевский, пишет "Европейская правда".

Залевский сказал, что решение правительства о передаче самолетов уже принято.

"Мы ждем ответа Министерства обороны Украины. Переговоры продолжаются... это чисто технические переговоры", – отметил он.

На вопрос, согласилась ли Украина принять предложение Польши, Залевский ответил, что Киев согласен.

"Я считаю... что украинцы приняли решение принять это предложение. Конечно, как всегда, есть некоторые технические аспекты, которые нужно уточнить", – добавил он.

Залевский сказал, что первая партия будет состоять из "менее десяти" самолетов.

В декабре другой заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что "шесть-восемь" самолетов советского производства подходят к концу своего эксплуатационного срока в польских вооруженных силах и могут быть переданы Украине в рамках возможного соглашения об обмене военными технологиями.

Варшава заявляла, что готова к передаче истребителей МиГ-29 в обмен на доступ к некоторым ракетным и беспилотным технологиям.

Генштаб Польши сообщал, что потенциальная передача Украине этих истребителей связана с тем, что они достигли конца срока эксплуатации и не имеют перспектив дальнейшей модернизации в Вооруженных силах Польши.

Ранее украинская сторона неоднократно призывала Польшу передать ей истребители советского образца МиГ-29, но в Варшаве объясняли, что не могут сделать этого, чтобы не ослабить собственную оборону.