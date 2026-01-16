Украина и Британия подписали соглашение о нулевых пошлинах для аграрной продукции
Пятница, 16 января 2026, 16:06
Украина и Великобритания подписали соглашение о торговой либерализации для некоторых видов аграрной продукции.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка в Facebook.
Соглашение предусматривает применение "нулевых" пошлин на яйца и мясо птицы до марта 2028 года. С британской стороны соглашение подписал министр торговли Крис Брайант.
Документ вступит в силу в 31 марта этого года.
По словам Качки, эти шаги станут "важной поддержкой" для украинских аграриев в условиях войны.
Также стороны обсудили развитие торгово-экономических отношений между Украиной и Британией, усиление украинского энергетического сектора, обмен опытом в цифровизации и расширение участия британского бизнеса в проектах восстановления Украины.
Напомним, в пятницу в Украину прибыл заместитель премьер-министра и министр юстиции Великобритании Дэвид Лэмми.
Визит британской делегации приурочили к годовщине подписания Соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией. Официально соглашение вступило в силу 15 октября 2025 года.
