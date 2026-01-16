Разведка Эстонии: несмотря на атаки РФ на энергетику, ее продвижение на фронте замедлилось
Глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг заявил, что, несмотря на то, что Россия более активно атакует энергетическую инфраструктуру Украины, продвижение ее военных в начале 2026 года было более медленным, чем в конце 2025-го.
Его слова цитирует ERR, пишет "Европейская правда".
Кивисельг заявил, что на прошлой неделе интенсивность военных операций на линии фронта несколько снизилась по сравнению с предыдущей неделей, но РФ продолжала атаковать энергетическую инфраструктуру Украины.
"На прошлой неделе происходило в среднем 170 боевых столкновений в день, что несколько меньше, чем на предыдущей неделе, когда их было около 200. В то же время продвижение подразделений Российской Федерации в начале этого года было более медленным, чем в ноябре и декабре прошлого года", – отметил он.
По словам главы разведцентра Сил обороны Эстонии, основной фокус РФ не изменился: самые активные бои продолжались в направлениях Покровска и Мирнограда, а также в направлениях Запорожья и Гуляйполя.
"Российским подразделениям удалось продвинуться в северной части Харьковской области, на направлениях Славянска, Константиновки и Покровска, а также в западной части Запорожской области", – отметил он.
По словам Кивисельга, за последнюю неделю украинские Вооруженные Силы продвинулись в Купянском районе.
Отметим, на прошлой неделе он заявил, что использование Россией баллистической ракеты "Орешник" на Западе Украины – это был сигнал Западу.
Также он отмечал, что Украина все более успешно проводит воздушные атаки по целям в России, и, учитывая растущий износ российской противовоздушной обороны, можно прогнозировать, что удары украинских дронов и ракет будут наносить России все больший ущерб.