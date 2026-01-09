Разведка Эстонии: использование "Орешника" было сигналом Западу

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг считает сигналом для Запада использование Россией баллистической ракеты "Орешник" на западе Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Он отметил, что в четверг Россия организовала крупномасштабную атаку на инфраструктуру Украины, в том числе выпустив баллистическую ракету "Орешник".

"Этот удар делает значимым то, что такой запуск "Орешника" состоялся во второй раз за время этой войны. В прошлый раз аналогичная баллистическая ракета была использована 21 ноября 2024 года, когда был атакован Днепр. На этот раз удар был значительно ближе к польской границе, примерно в 80-100 километрах. Так что, безусловно, это был определенный сигнал в сторону Европы или НАТО", – сказал полковник.

По его словам, Министерство обороны России утверждало, что этот удар был нанесен в связи с якобы нападением Украины на резиденцию президента России в Валдае, что Украина отрицает, и что западные спецслужбы, а также спецслужбы Эстонии не могут подтвердить, в связи с чем это является клеветнической кампанией со стороны России.

Как сообщала "Европейская правда", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после ночной воздушной атаки РФ, в которой была задействована баллистическая ракета "Орешник", нужна четкая реакция мира, в частности – Соединенных Штатов.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после массированной атаки РФ в ночь на 9 января призвал партнеров принять немедленные меры по усилению давления на Москву.

Сибига также анонсировал созыв срочного заседания Совета безопасности ООН, заседания Совета Украина-НАТО, а также соответствующие меры в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас рассценила второе использование Россией ракеты "Орешник" как эскалацию против Украины и предупреждение для Европы.