Премьер Британии отреагировал на пошлины Трампа против союзников "за Гренландию"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер раскритиковал решение президента США Дональда Трампа о пошлинах против ряда союзников в ответ на их решение поддержать Данию и разместить своих военных на Гренландии на фоне посягательств Трампа на остров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем X.

Стармер назвал ошибочным решение Трампа о карательных пошлинах против Британии и ряда других союзников в НАТО за то, что они де-факто ответили на его беспокойство по поводу контроля за Гренландией и разместят там небольшой контингент.

"Наша позиция по Гренландии очень четкая – это часть Королевства Дания, а ее будущее – это дела гренландцев и датчан. Также мы четко отметили, что безопасность в Арктике важна для всего НАТО и союзники должны делать больше вместе, чтобы реагировать на угрозы России в разных частях Арктики", – написал Стармер.

"Применять тарифы в отношении союзников за то, что они заботятся о коллективной безопасности союзников в НАТО – это полностью ошибочный подход. Конечно, мы будем напрямую говорить об этом с администрацией США", – добавил премьер Британии.

Напомним, 17 января президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.

Этому предшествовала серия прямолинейных заявлений от Трампа о его желании контролировать остров.

Правительство Гренландии заявило, что усилит усилия для обеспечения обороны арктической территории под эгидой НАТО, и снова отклонило амбиции президента США Дональда Трампа по захвату острова.