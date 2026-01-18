Прем’єр Британії відреагував на мита Трампа проти союзників "за Гренландію"

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер розкритикував рішення президента США Дональда Трампа щодо мит проти низки союзників у відповідь на їхнє рішення підтримати Данію та розмістити своїх військових на Гренладії на тлі зазіхань Трампа на острів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму X.

Cтармер назвав хибним рішення Трампа про каральні мита проти Британії та низки інших союзників у НАТО за те, що вони де-факто відповіли на його занепокоєння з приводу контролю за Гренландією і розмістять там невеликий контингент.

Our position on Greenland is very clear – it is part of the Kingdom of Denmark and its future is a matter for the Greenlanders and the Danes.



We have also made clear that Arctic Security matters for the whole of NATO and allies should all do more together to address the threat… – Keir Starmer (@Keir_Starmer) January 17, 2026

"Наша позиція щодо Гренландії дуже чітка – це частина Королівства Данія, а її майбутнє – це справи гренландців та данців. Також ми чітко зазначили, що безпека в Арктиці важлива для усього НАТО і союзники мають робити більше разом, щоб реагувати на загрози Росії у різних частинах Арктики", – написав Стармер.

"Застосовувати тарифи щодо союзників за те, що вони дбають про колективну безпеку союзників у НАТО – це цілковито хибний підхід. Звісно, ми будемо безпосередньо говорити про це з адміністрацією США", – додав прем’єр Британії.

Нагадаємо, 17 січня президент США Дональд Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.

Цьому передувала серія прямолінійних заяв від Трампа щодо його бажання контролювати острів.

Уряд Гренландії заявив, що посилить зусилля для забезпечення оборони арктичної території під егідою НАТО, і знову відхилив амбіції президента США Дональда Трампа щодо захоплення острова.