Прем’єр Британії відреагував на мита Трампа проти союзників "за Гренландію"

Новини — Неділя, 18 січня 2026, 08:23 — Марія Ємець

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер розкритикував рішення президента США Дональда Трампа щодо мит проти низки союзників у відповідь на їхнє рішення підтримати Данію та розмістити своїх військових на Гренладії на тлі зазіхань Трампа на острів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму X.

Cтармер назвав хибним рішення Трампа про каральні мита проти Британії та низки інших союзників у НАТО за те, що вони де-факто відповіли на його занепокоєння з приводу контролю за Гренландією і розмістять там невеликий контингент.

"Наша позиція щодо Гренландії дуже чітка – це частина Королівства Данія, а її майбутнє – це справи гренландців та данців. Також ми чітко зазначили, що безпека в Арктиці важлива для усього НАТО і союзники мають робити більше разом, щоб реагувати на загрози Росії у різних частинах Арктики", – написав Стармер.

"Застосовувати тарифи щодо союзників за те, що вони дбають про колективну безпеку союзників у НАТО – це цілковито хибний підхід. Звісно, ми будемо безпосередньо говорити про це з адміністрацією США", – додав прем’єр Британії. 

Нагадаємо, 17 січня президент США Дональд Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.

Цьому передувала серія прямолінійних заяв від Трампа щодо його бажання контролювати острів.

Уряд Гренландії заявив, що посилить зусилля для забезпечення оборони арктичної території під егідою НАТО, і знову відхилив амбіції президента США Дональда Трампа щодо захоплення острова.

