Трамп объявил о введении пошлин в отношении ряда стран из-за Гренландии

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.

Об этом американский президент написал в своей социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

По его словам, с 1 февраля 2026 года Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут облагаться 10% тарифом на любые и все товары, экспортируемые в США.

С 1 июня 2026 года тариф будет повышен до 25%, добавил он.

"Этот тариф будет действовать до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной и тотальной покупке Гренландии... Соединенные Штаты Америки немедленно открыты для переговоров с Данией и/или любой из этих стран, которые подвергли такой риск так много, несмотря на все, что мы для них сделали, включая максимальную защиту на протяжении стольких десятилетий", – отметил президент США.

Он указал, что США "субсидировали Данию и все страны Европейского Союза, а также другие страны, в течение многих лет, не взимая с них тарифы или любые другие формы возмещения".

"Теперь, после столетий, пришло время Дании вернуть долг – на кону мир во всем мире! Китай и Россия хотят Гренландию, и Дания ничего не может с этим поделать... Только США под руководством Трампа могут играть в эту игру – и очень успешно! Никто не тронет этот священный кусок земли, особенно учитывая, что на кону национальная безопасность Соединенных Штатов и мира в целом", – убежден Трамп.

Напомним, 14 января Дональд Трамп заявил, что НАТО станет сильнее, если США будут управлять Гренландией, и призвал Альянс поспособствовать этому.

Правительство Гренландии заявило, что усилит усилия для обеспечения обороны арктической территории под эгидой НАТО, и вновь отклонило амбиции президента США Дональда Трампа по захвату острова.