Какой эффект будут иметь "гренландские" пошлины Трампа и как может ответить Европа

Недавнее заявление Дональда Трампа о введении новых дополнительных ввозных пошлин на импорт из стран, которые не согласны с планами США в отношении Гренландии (далее – "гренландские" пошлины), добавило еще одно измерение к и без того достаточно сложным отношениям Европы с Соединенными Штатами.

В то же время Европа имеет достаточный экономический потенциал для введения ответных мер, но сможет ли она их принять? Захотят ли страны, в отношении которых президент США не собирается вводить пошлины, выступить единым фронтом против посягательств Дональда Трампа на Гренландию?

О том, какие страны Европы могут пострадать больше всего из-за введения Трампом пошлин и удастся ли американскому лидеру расколоть европейцев, читайте в статье Вероники Мовчан из Института экономических исследований и политических консультаций Война за Гренландию, пока что торговая. Что стоит за новыми пошлинами США против стран Европы. Далее – краткое изложение статьи.

Экономическое влияние решения президента Дональда Трампа будет различным в зависимости от уровня текущей зависимости стран от поставок в США, действующих пошлин, а также реакции Европы на действия Вашингтона и, в конечном итоге, на следующем шаге – вероятной реакции Трампа на действия Европы.

Среди восьми стран, в отношении которых в настоящее время планируется ввести новые пошлины, наибольший уровень зависимости от рынка Соединенных Штатов имеет Великобритания, чей экспорт товаров в США в 2024 году составлял 14% от общего, а за десять месяцев 2025 года – 16%. Основные статьи британского экспорта в США – машины, фармацевтическая продукция и транспортные средства, причем в 2025 году структура поставок оставалась неизменной.

Среди стран ЕС наиболее уязвимой к дополнительным пошлинам является Германия, доля США в товарном экспорте которой составляет около 10%, а если смотреть только на экспорт за пределы ЕС – 22%. Как и в случае с Великобританией, основу немецкого экспорта в США формируют фармацевтическая продукция, машины и транспортные средства, причем в 2025 году структура поставок оставалась неизменной.

Также Германия является лидером по абсолютным показателям экспорта в США среди "гренландской восьмерки".

Следующей по уязвимости с долей также около 10% от общего экспорта страны и 23% от экспорта за пределы ЕС является Финляндия, которая ввозит в США в первую очередь машины и оборудование, а также бумагу.

Для других стран ЕС, которые пострадают от введения "гренландских" пошлин, доля экспорта в США составляет 9% от общего экспорта для Швеции и Франции и 5% для Нидерландов и Дании. Доля США в экспорте за пределы ЕС для этих стран – между 15% и 17%.

Наименее зависима от США Норвегия, для которой рынок США составляет лишь 3% от общего экспорта.

Новые дополнительные пошлины на уровне 10% на все товары значительно ослабят позиции "восьмерки" на рынке США, а введение универсальной пошлины в 25% может стать убийственным для экспорта этих стран в Соединенные Штаты.

Есть ли у европейских стран действующие механизмы противодействия США?

Это может быть введение пошлин или других ограничений, например, на рынке услуг, которые позволили бы компенсировать потери от пошлин, введенных США.

Однако все не так просто.

Для выработки совместного адекватного ответа странам Европы потребуется чрезвычайно высокий уровень координации и общее видение, но с этим в последнее время возникает немало проблем.

Страны ЕС, против которых "гренландские" пошлины не были применены, могут сопротивляться началу торговой войны с США.

Поэтому не исключено, что Еврокомиссия встретит массовое сопротивление планам ввести ограничения в торговле с Соединенными Штатами.

Кроме того, Европа нуждается в участии США в сфере безопасности, что является ключевым для Украины, и этот фактор также будет влиять на решение Еврокомиссии.

Правда, существует определенный шанс, что введение "гренландских" пошлин не состоится из-за изменения нормативного поля в США.

Подробнее – в материале Вероники Мовчан Война за Гренландию, пока что торговая. Что стоит за новыми пошлинами США против стран Европы.