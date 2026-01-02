Навроцкий: между Польшей и Украиной есть нерешенные вопросы

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что между его страной и Украиной есть "нерешенные вопросы", над которыми стоит работать.

Об этом он сказал в интервью RMF24, передает "Европейская правда".

У Навроцкого также спросили, ознаменует ли конец 2025 года "новое начало" в отношениях между Польшей и Украиной.

"Я твердо верю, что да. Визит президента Зеленского в Варшаву является доказательством того, что Украина заботится о хороших отношениях с Польшей. Наш общий стратегический интерес в связи с угрозой со стороны Российской Федерации очевиден – и это один из немногих вопросов, который объединяет меня, премьер-министра Дональда Туска и нынешнее правительство", – ответил польский президент.

Однако, по его словам, новое начало должно "означать партнерство".

"Это партнерство очевидно в моих контактах с президентом Зеленским, но впервые высказываются также конкретные ожидания Польши в отношении Украины", – отметил Навроцкий.

Он подчеркнул, что его обязанностью является "выступать от имени польского народа, независимо от того, идет ли речь об Украине, Германии или Израиле".

"В наших отношениях с Украиной есть нерешенные вопросы, и в рамках нашего партнерства я требую, чтобы они были решены", – добавил он.

Напомним, 19 декабря Зеленский посетил Польшу, где встретился с Навроцким. Польский президент тогда заявил, что вопросы национальной памяти были одними из ключевых во время переговоров президентов Украины и Польши в Варшаве, и Польша надеется, что они будут быстро решены.

Также он не исключает возможности "решения вопроса" о передаче Украине истребителей МиГ-29.