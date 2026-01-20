Зеленский допустил, что может не поехать на форум в Давос

Президент Владимир Зеленский не исключил, что может не поехать в Швейцарию на Всемирный экономический форум в Давосе из-за кризисной ситуации в энергетике Украины, спровоцированной массированными российскими атаками.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский президент заявил во время онлайн-общения с журналистами.

По словам Зеленского, он сейчас думает над тем, как улучшить ситуацию с электроэнергией. В частности, он провел консультации с энергетическим штабом.

"Вот это сейчас самый главный приоритет. Безусловно, я выбираю Украину в этом случае, а не экономический форум", – сказал он.

При этом, как отметил президент, "все может измениться каждую минуту".

"Потому что для меня очень важно закончить эту войну. И "план процветания", и гарантии безопасности – очень важные документы. Остается последняя миля, чтобы завершить работу над ними. Если документы будут готовы – у нас будет встреча и будет поездка. Если будут пакеты энергетические или решение о дополнительной ПВО, я, безусловно, поеду", – сказал он.

По словам Зеленского, сейчас у него есть "вызов в Украине".

"Хотя сигналы от украинской команды из Давоса поступают, что почти закончили документ о восстановлении Украины. Посмотрим. Пока что я на месте", – резюмировал он.

СМИ ранее сообщали, что Зеленский и Трамп встретятся в Давосе, чтобы финализировать соглашение о "процветании" Украины.

Трамп ранее говорил, что встретится с Владимиром Зеленским в Давосе, если он будет там, однако отмечал, что конкретных планов еще нет.