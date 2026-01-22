Трамп прокомментировал встречу с Зеленским в Давосе

Президент США Дональд Трамп назвал "очень хорошей" встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в коротком общении с прессой после встречи, видеозапись которого опубликовали в том числе SkyNews.

Трамп назвал "очень хорошей" встречу с президентом Украины на полях Всемирного экономического форума днем 22 января и добавил, что "все хотят завершения войны".

Его спросили о перспективах мирного соглашения, на что Трамп ответил: "Будет видно, что будет происходить".

"Будет встреча с Россией, она состоится завтра. И будет встреча с президентом Путиным", – добавил он.

Также Трамп сказал, что на встрече с Зеленским не говорили о потенциальном членстве Украины в создаваемом им Совете мира – куда пока не вступил ни один из традиционных западноевропейских союзников США.

Украина получила приглашение в организацию, но еще размышляет над ним.

Встреча Зеленского и Трампа завершилась недавно и длилась около 50 минут. В команде Зеленского назвали ее "хорошей".

Изначально сообщалось, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф должен встретиться с хозяином Кремля Владимиром Путиным сегодня, 22 января; комментарии Трампа могут указывать на то, что встречу перенесли на следующий день.