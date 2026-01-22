Почему Трамп "дал заднюю" в вопросе аннексии Гренландии и что он получит взамен

Атака США на Гренландию если не отменена, то отложена на длительный срок. Таковы итоги переговоров, кульминацией которых стала встреча Дональда Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте в Давосе.

Есть основания рассчитывать как минимум на значительный период стабильности.

В ближайшее время Соединенные Штаты заключат с другими государствами НАТО – скорее всего, также с Данией – соглашение об "арктической безопасности".

До сих пор Вашингтон отказывался от этого варианта, потому что реальная цель президента США по аннексии Гренландии на самом деле не имела прямого отношения к безопасности.

Подробнее об этом – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко "Жест доброй воли" Трампа. Что заставило лидера США поставить на паузу войну за Гренландию. Далее – краткое ее изложение.

Письменное заявление президента США после его встречи с генсеком НАТО на полях Всемирного экономического форума в Давосе сразу стало сенсацией.

Дональд Трамп, не раскрывая деталей, заявил, что согласовал с Марком Рютте рамочное соглашение по Гренландии, которое является приемлемым для стран НАТО. Это автоматически означает ее приемлемость и для Дании, в состав которой входит Гренландия.

Отдельно Трамп объявил, что отменяет анонсированные пошлины на европейские товары, которые он должен был ввести с 1 февраля как механизм принуждения Европы к уступкам в гренландском вопросе.

Детали "соглашения", которое убедило Трампа отказаться (по крайней мере пока, на данном этапе) от аннексии, пока не обнародуются, и это имеет простую причину – его просто не существует.

Но основные возможные очертания соглашения уже известны.

США хотят представить договоренность как такую, которая дает им защиту от российской ракетной угрозы (о том, почему именно Дональд Трамп хочет получить Гренландию – в полной версии статьи).

Для этого на гренландской земле, с согласия Дании, будут развернуты элементы американской системы ПРО "Золотой купол". Предварительное согласие Копенгагена на это есть.

При этом, как сообщают источники New York Times, обсуждается идея предоставить США суверенитет на ограниченной территории военных баз в Гренландии.

Подобные договоренности формально не являются территориальной уступкой.

Если данные американских источников СМИ верны, то за основу будет взята модель Кипра, где действует похожее соглашение с Великобританией.

Отказ (даже если временный) США от аннексии острова Гренландия является вынужденным.

Действия Трампа в этом смысле похожи на известные "жесты доброй воли" Владимира Путина – когда он объявляет, что идет на уступки, но на самом деле делает это только тогда, когда противники не оставляют ему другого выбора.

Политика давления, шантажа и прямых угроз в адрес европейских союзников в исполнении президента США оказалась слишком радикальной даже для его однопартийцев, которые за последний год не раз демонстрировали, что готовы поступаться принципами ради сохранения лояльности со стороны президента.

За последнюю неделю Трамп столкнулся с несколькими очагами жесткого несогласия в Конгрессе, что подрывало и без того шаткое большинство в законодательном органе. Кроме того, эскалация конфликта с союзниками по НАТО могла стать убийственной для правящей республиканской партии на конгрессовых выборах в ноябре 2026 года.

Существенным фактором давления на Трампа мог быть также рынок. Биржи США "просели" из-за его заявлений об аннексии, а выход инвесторов из американских долговых инструментов начал становиться реальной (и, вероятно, болезненной) перспективой для США.

И, наконец, Трамп недооценил сопротивление европейцев. Против него объединились все, включая ближайших партнеров. А речь канадского премьера Марка Карни, которую Давос встретил овациями, стала "сигналом пробуждения" не только для других государств Запада, но и для самого Трампа, который не скрывал раздражения по поводу нее.

