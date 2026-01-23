Почему Совет мира Трампа стал проблемой и возможностью для Польши

22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе Дональд Трамп провел учредительное заседание Совета мира – своей новой внешнеполитической инициативы.

Для большинства лидеров стран ЕС предложение войти в состав Совета мира является серьезным вызовом – ведь отказ может существенно испортить отношения с американским президентом. Однако самый сложный выбор стоит перед Каролем Навроцким.

Президент Польши всегда подчеркивал дружеские отношения с Трампом, а потому отказ может стать для него немалой проблемой. Но не меньшей проблемой может стать "семейное фото" лидеров Совета мира, где компанию Навроцкому будут составлять Владимир Путин и Александр Лукашенко.

О клубе друзей Трампа и о том, почему он станет политическим тестом для польского президента, читайте в статье эксперта-международника Станислава Желиховского и редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Польша в "ловушке Трампа": как приглашение в Совет мира стало вызовом для соседей. Далее – краткое изложение.

Перспектива войти в круг друзей президента Соединенных Штатов мотивировала многих – в торжественной церемонии приняли участие лидеры почти двух десятков стран. Однако из ЕС компанию Трампу составили только два премьер-министра: глава правительства Венгрии Виктор Орбан, а также – Болгарии Росен Желязков.

Зато на торжественном заседании не было других европейских политиков, которые сейчас пытаются сыграть на амбициях Трампа. Так, не было ни словацкого премьера Роберта Фицо, ни "чешского Трампа" Андрея Бабиша.

А итальянская премьер Джорджа Мелони, которая часто выступает посредником между ЕС и Трампом, накануне официально сообщила об отказе Италии присоединиться к Совету мира.

Приглашение присоединиться получил и президент Польши Кароль Навроцкий – причем одним из первых. Однако решиться, как Мелони, напрямую отказаться от участия польский лидер позволить себе не смог.

"Такое международное соглашение должно пройти всю конституционную процедуру. Об этом мы сегодня говорили с президентом Дональдом Трампом, и, повторюсь, это было принято с большим пониманием", – заявил Навроцкий накануне.

Он оказался в ситуации, когда нельзя прямо сказать ни да, ни нет.

С одной стороны, участие в крупном международном проекте во главе с США может укрепить стратегические отношения Польши с Вашингтоном и усилить роль Варшавы в решении региональных и глобальных вопросов.

Кроме того, Дональд Трамп лично поддерживал Кароля Навроцкого во время прошлогодних президентских выборов, а отказ от участия в Совете мира может ударить и по польской правой оппозиции, уменьшив ее шансы на победу на следующих парламентских выборах.

С другой стороны, в Польше существует общенациональный консенсус о необходимости продолжения давления на Путина и Лукашенко, которых также пригласили в Совет мира.

Поэтому для президента Навроцкого решение по Совету мира станет одним из первых серьезных тестов на способность "проходить между капельками".

Варшава выбрала путь затягивания времени – детального изучения соответствия участия страны в Совете мира конституционным требованиям. С расчетом, что процесс исследования этого вопроса позволит "дотянуть" до момента, когда Дональд Трамп потеряет интерес к этой инициативе.

Вместе с тем, нынешний вызов может пойти на пользу Польше. Едва ли не впервые и правительство Туска, и президент Навроцкий демонстрируют готовность действовать вместе, пытаясь вывести страну из этой "ловушки Трампа".

Такое сотрудничество сможет если не положить конец "польско-польской войне", то по крайней мере существенно снизить внутреннее напряжение между властью и оппозицией.

Подробнее – в материале Станислава Желиховского и Юрия Панченко Польша в "ловушке Трампа": как приглашение в Совет мира стало вызовом для соседей.