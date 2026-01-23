Венс: США защищают Гренландию, поэтому имеют право на ее ресурсы

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Соединенные Штаты уже обеспечивают неявную защиту Гренландии, а потому должны участвовать в распределении ее ресурсов из-за стратегического значения острова.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Newsmax, сообщает "Европейская правда".

В среду президент США Дональд Трамп объявил о создании "рамки" для соглашения по Гренландии после переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Давосе.

Трамп раскрыл лишь некоторые детали соглашения, в частности отметив, что оно будет включать доступ к правам на добычу полезных ископаемых для США и их европейских союзников, а также сотрудничество в области системы противоракетной обороны "Золотой щит".

"Мы хотим участвовать в распределении богатств этой прекрасной территории с большим количеством полезных ископаемых и ресурсов, которые мы в основном защищаем", – сказал Венс.

По его словам, именно военная мощь США, а не Дании, сдерживает иностранную агрессию в арктическом регионе, который включает Гренландию.

"Что сдерживает Россию или Китай от вторжения в Гренландию? Мощь Дании? Как бы я ни любил Данию, нет. Это мощь Соединенных Штатов Америки", – убежден вице-президент США.

Венс заявил, что контроль над Арктикой имеет решающее значение для противоракетной обороны и национальной безопасности США.

"Если вы зададите себе вопрос, что произойдет, если, не дай Бог, какая-то иностранная страна запустит межконтинентальную баллистическую ракету по Соединенным Штатам Америки, то вся наша система противоракетной обороны может быть дестабилизирована, если вы не контролируете Арктику", – добавил он.

Венс отверг критику со стороны европейских лидеров как политическую позицию, заявив, что их публичное несогласие не отражает частных разговоров.

"Они однозначно говорят "нет" публично, но действительно ли они однозначно говорят "нет" в частном порядке? Абсолютно нет", – сказал Венс.

По его словам, подход администрации Трампа основан на реализме, а не на враждебности к Европе.

"На самом деле мы любим Европу. Мы так любим Европу, что фактически требуем от них того, что их собственное руководство отказывается делать, а именно – заботиться о себе и действовать более разумно", – подчеркнул Венс.

Стоит отметить, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен обозначила "красные линии" соглашения с США по Гренландии: статус суверенного государства не обсуждается.

