Трамп заявил, что согласовал сделку по Гренландии, которая приемлема для НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что сформировал основу для предстоящего соглашения по Гренландии во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

Трамп написал, что благодаря договоренностям с Рютте, он не планирует вводить пошлины против европейских стран.

Президент США не привел деталей соглашения, но отметил, что оно будет "замечательным" для Соединенных Штатов и НАТО.

"На основе очень продуктивной встречи, которую я имел с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, мы сформировали основу будущего соглашения по Гренландии и, фактически, всему Арктическому региону. Это решение, если оно будет реализовано, будет замечательным для Соединенных Штатов Америки и всех стран НАТО", – написал Трамп.

Он отметил, что продолжаются обсуждения вокруг "Золотого купола" – системы противоракетной обороны США, которая должна покрыть также и Гренландию.

За переговоры о соглашении будут отвечать вице-президент США Джей Ди Венс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Виткофф, написал Трамп.

Напомним, в среду, 21 января, на выступлении в Давосе Трамп пообещал не использовать военную силу для захвата Гренландии, однако повторил свое желание контролировать остров.

17 января президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его претензиями на Гренландию.

Перед этим Дания отправила в Гренландию военную технику и передовой отряд военных для подготовки к приему больших сил армии и других подразделений союзников для военных учений. Несколько стран направили и своих военных.