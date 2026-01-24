СМИ: переговоры между Украиной, США и РФ в Абу-Даби продолжатся 1 февраля

Трехсторонние переговоры между Украиной, Соединенными Штатами и Россией в Объединенных Арабских Эмиратах возобновятся в следующее воскресенье, 1 февраля.

Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на официального представителя США, передает "Европейская правда".

Эта встреча станет продолжением двухдневного раунда переговоров, который состоялся в Абу-Даби 23-24 января.

"Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной возобновятся в следующее воскресенье (через 8 дней) в Абу-Даби", – сообщил Равид, ссылаясь на слова американского чиновника.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что 23-24 января в ОАЭ стороны сосредоточились на обсуждении параметров окончания войны.

Он подчеркнул важность американского мониторинга за этим процессом и соблюдением условий безопасности.

Зеленский также отмечал, что при условии готовности сторон двигаться дальше следующая встреча может состояться уже потенциально на следующей неделе.

Перед началом переговоров в ОАЭ пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль настаивает на выводе Вооруженных сил Украины из Донбасса, потому что это якобы является важным условием переговоров о прекращении войны.