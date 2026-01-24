Трамп пригрозил Канаде 100% пошлинами за соглашение с Китаем

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что введет 100-процентный таможенный тариф на все канадские импортные товары за торговое соглашение с Китаем.

Об этом президент США написал в соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

В своем посте Трамп пренебрежительно назвал премьера Канады Марка Карни "губернатором", предостерегая от торгового соглашения с Пекином.

"Если губернатор Карни думает, что он превратит Канаду в "порт разгрузки" для товаров и продукции, которые Китай отправляет в Соединенные Штаты, он глубоко ошибается. Китай съест Канаду заживо, полностью поглотит ее, что приведет к уничтожению их бизнеса, социальной структуры и привычного образа жизни", – написал Трамп.

По словам президента США, если Канада заключит соглашение с Китаем, она "немедленно получит 100% пошлину на все канадские товары и продукцию, ввозимые в США".

Напомним, по результатам недавнего визита Карни в Китай страны договорились, что Канада ослабит тарифы на китайские электромобили, которые она ввела вместе с США в 2024 году. В обмен на это Китай снизит пошлины на ключевую канадскую сельскохозяйственную продукцию.

Кроме того, соглашение предусматривает китайские инвестиции в канадскую энергетику и потребительские товары. В свою очередь Канада планирует инвестировать в китайскую аэрокосмическую отрасль и передовое производство.

Накануне Дональд Трамп отозвал приглашение Канады присоединиться к его новосозданному Совету мира в рамках последнего конфликта между североамериканскими соседями.

Трамп отозвал приглашение после того, как Карни, похоже, раздражил американского президента своей речью в Давосе.

Трамп в Давосе заявил, что Канада получает много "бесплатных подарков" от США и "должна быть благодарна". К тому же он сказал, что Канада существует благодаря Соединенным Штатам.