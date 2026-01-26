Польша пожаловалась в Совет ЕС на агроимпорт из Украины, обсуждение состоится 26 января

Совет ЕС по вопросам сельского хозяйства в понедельник, 26 января, по требованию Польши, а также Венгрии, Словакии и Австрии рассмотрит вопрос о соглашении о свободной торговле с Украиной и необходимости дальнейшей защиты аграрного рынка ЕС от украинского аграрного импорта.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, со ссылкой на письмо, поданное Польшей в Совет ЕС 22 января 2026 года, и повестку дня Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства.

Польша, Венгрия, Словакия и Австрия требуют защитить европейских фермеров от негативного влияния импорта украинской аграрной продукции.

По информации "Европейской правды" этот вопрос будет рассмотрен на заседании Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства 26 января после 16:00 по киевскому времени.

"В контексте соглашений о свободной торговле... Австрия, Венгрия, Польша и Словакия хотели бы подчеркнуть вопросы, которые, по нашему мнению, являются решающими и не были полностью учтены в недавно заключенных соглашениях, имеющих большое значение для сельскохозяйственного сектора, а именно – соглашениях с МЕРКОСУР и Украиной", – говорится в документе.

В частности, четверка государств настаивает на внедрении более жестких защитных инструментов для поддержки европейских фермеров.

Ключевые претензии и требования к Украине:

Недостаточность защитных механизмов. Подписанты отмечают, что положения текущего соглашения с Украиной (основанные на ст. 29 Соглашения об ассоциации) не полностью соответствуют потребностям аграрного сектора. В частности, существующие защитные меры касаются только вновь предоставленных преференций и не охватывают большинство сельскохозяйственных товаров, на которые льготы были установлены ранее. Унификация стандартов. Четыре страны требуют, чтобы к украинскому импорту применялись те же стандарты, что и к производителям в ЕС. Это касается не только безопасности пищевых продуктов, но и норм благосостояния животных, использования пестицидов, антибиотиков и климатических стандартов. До внедрения таких правил страны призывают ЕС воздержаться от дальнейшей либерализации тарифов. Чувствительные сектора. Высказывается обеспокоенность относительно влияния соглашения с Украиной на такие чувствительные сектора, как производство сахара, мяса, зерновых, молочной продукции, овощей и фруктов. Компенсационный фонд. Польша и государства-партнеры настаивают на создании специального фонда для компенсации потерь европейским аграриям, возникающих в результате действия соглашений о свободной торговле с крупными экспортерами сельхозпродукции, к которым относят и Украину.

13 октября государства ЕС приняли условия нового торгового соглашения с Украиной, что должно заменить "торговый безвиз", срок действия которого завершился в июне 2025 года.

