США возобновили санкции в отношении нефти из РФ, не продлив действие исключения

Администрация президента США Дональда Трампа не продлила действие временного исключения из санкций в отношении российской нефти, которое действовало на фоне затянувшейся войны в Персидском заливе.

Об этом сообщает Bloomberg, передает "Европейская правда".

Окончание срока действия исключения фактически завершает короткий период, в течение которого администрация США ослабляла санкции в отношении российской нефти.

Администрация Трампа выдала первое исключение в марте и продлила его действие в апреле. Исключения применялись только к части российской нефти, которая уже была загружена на танкеры.

Эти исключения вызвали споры, особенно среди европейских союзников, которые считают санкции необходимыми для лишения России доходов от продажи нефти и лишения Москвы финансирования для войны в Украине.

Однако некоторые страны, в частности Индия и Индонезия, обращались к США с просьбой продлить исключения из санкций, поскольку война с Ираном и почти полное закрытие Ормузского пролива ежедневно лишают мировые рынки миллионов баррелей нефти.

Трамп ранее заявлял, что американские санкции против российской нефти будут возобновлены, как только завершится кризис на Ближнем Востоке.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский выражал непонимание по поводу того, как США могут снимать санкции с РФ.