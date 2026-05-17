Премьер Молдовы об указе Путина по Приднестровью: РФ не хватает солдат
Премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну заявил, что указ главы Кремля Владимира Путина об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей Приднестровья может быть связан с попыткой привлечь новых солдат для войны в Украине.
Заявление главы правительства Молдовы приводит NewsMaker, сообщает "Европейская правда".
Мунтяну призвал жителей Приднестровья "быть осторожными и помнить, что гражданство предполагает не только преимущества, но и обязанности".
"Российский паспорт становится паспортом страны-агрессора, которую не признают в цивилизованном мире. Я считаю, что решение Кремля связано с попыткой привлечь на фронт как можно больше солдат, учитывая, что в последнее время темпы набора снизились", – подчеркнул он.
По словам премьера Молдовы, "гражданство – это не только свобода передвижения, но и четкие обязательства". В этом контексте он также напомнил о налогах и других обязательных выплатах.
Мунтяну рассказал, что власти Молдовы обсудят возможные меры в ответ на указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным.
Он также не исключил, что в МИД Молдовы вызовут российского посла.
Напомним, в субботу Путин утвердил указ об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям непризнанного Приднестровья.
После указа Путина президент Украины Владимир Зеленский дал поручение связаться с Молдовой по этому поводу.
