Премьер Молдовы об указе Путина по Приднестровью: РФ не хватает солдат

Премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну заявил, что указ главы Кремля Владимира Путина об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей Приднестровья может быть связан с попыткой привлечь новых солдат для войны в Украине.

Заявление главы правительства Молдовы приводит NewsMaker, сообщает "Европейская правда".

Мунтяну призвал жителей Приднестровья "быть осторожными и помнить, что гражданство предполагает не только преимущества, но и обязанности".

"Российский паспорт становится паспортом страны-агрессора, которую не признают в цивилизованном мире. Я считаю, что решение Кремля связано с попыткой привлечь на фронт как можно больше солдат, учитывая, что в последнее время темпы набора снизились", – подчеркнул он.

По словам премьера Молдовы, "гражданство – это не только свобода передвижения, но и четкие обязательства". В этом контексте он также напомнил о налогах и других обязательных выплатах.

Мунтяну рассказал, что власти Молдовы обсудят возможные меры в ответ на указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным.

Он также не исключил, что в МИД Молдовы вызовут российского посла.

Напомним, в субботу Путин утвердил указ об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям непризнанного Приднестровья.

После указа Путина президент Украины Владимир Зеленский дал поручение связаться с Молдовой по этому поводу.

