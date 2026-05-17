"Альтернатива для Германии" показала рекордно высокий результат в опросах

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" продемонстрировала рекордно высокий уровень поддержки в опросах и увеличила отрыв от правящего блока ХДС/ХСС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные опроса Института социологических исследований INSA, которые приводит dpa.

Исследование показало, что "АдГ" поддерживают 29% респондентов – это самый высокий показатель, который когда-либо фиксировался для этой партии на общенациональном уровне.

Этот показатель на один процентный пункт превысил результат предыдущей недели в опросе, проведенном для воскресного выпуска газеты Bild.

Блок ХДС/ХСС потерял один пункт и набрал 22% – это самый слабый результат в опросах INSA за более чем четыре года.

Партнеры консерваторов по коалиции из СДПГ также потеряли один пункт и набрали бы лишь 12% голосов, если бы в воскресенье состоялись всеобщие выборы.

Вместе они набрали бы лишь 34%, что недостаточно для парламентского большинства.

"Зеленые" немного укрепили свои позиции, поднявшись до 14% – это их лучший результат по данным INSA за последние два с половиной года.

Партия "Левые" потеряла один пункт, набрав 10%.

Другие социологические институты недавно оценивали поддержку "АдГ" в диапазоне от 25% до 28%, а консерваторов – от 22% до 24%.

INSA указывает максимальную погрешность в плюс-минус 2,9 процентных пункта. Результаты основаны на ответах 1 203 респондентов, опрошенных с прошлого понедельника по пятницу.

Недавно проведенный опрос также показал, что 47% жителей Германии выступают за роспуск правящей коалиции в составе ХДС/ХСС и СДПГ, и большинство из них хотели бы проведения досрочных выборов.

Сообщалось также, что через год после прихода к власти популярность канцлера Фридриха Мерца упала до исторического минимума.