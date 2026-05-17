Опрос: 84% немцев обеспокоены положением дел в стране

Опрос показал, что 84% респондентов обеспокоены или очень обеспокоены положением дел в Германии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Институтом социологических исследований INSA, которые приводит DW.

Согласно данным опроса, 64% респондентов также считают, что ни одна из возможных коалиций не сможет решить проблемы страны.

Этот опрос был проведен чуть более года спустя после того, как к власти пришла коалиция, состоящая из консервативного блока ХДС/ХСС канцлера Фридриха Мерца и левоцентристской СДПГ.

Что касается проблем правительства, 42% опрошенных в равной степени обвиняют обе партии, 37% считают главным образом ответственными ХДС, а 14% – СДПГ.

47% респондентов заявили, что они против любого сотрудничества правительства с ультраправой партией "Альтернатива для Германии" ("АдН"), которая набирает популярность в опросах.

Около 67% также заявили, что хотели бы, чтобы Мерц ушел с поста канцлера, если запланированные правительством социальные и налоговые реформы провалятся.

Недавно проведенный опрос также показал, что 47% жителей Германии выступают за роспуск правящей коалиции в составе ХДС/ХСС и СДПГ, и большинство из них хотели бы проведения досрочных выборов.

Сообщалось также, что через год после прихода к власти популярность канцлера Фридриха Мерца упала до исторического минимума.