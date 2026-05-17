Глава Минобороны Эстонии: Европа сталкивается с подорожанием оборонной продукции

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что европейские страны сталкиваются с ростом цен на оборонную продукцию.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы эстонского оборонного ведомства приводит Bloomberg.

Эстонский министр отметил, что за последние два года в некоторых случаях цены на оборонную продукцию выросли более чем на 50% на фоне увеличения военных расходов странами-членами НАТО.

"Цены растут. Я постоянно обсуждаю эту тему с директором национального агентства по вооружениям. Мы видим, что когда мы покупали что-то два года назад, а теперь хотим увеличить объемы закупки того же товара, то цены на некоторые позиции выросли на 50–60%", – сказал он.

Резкий рост цен на оружие и другое военное оборудование затрудняет планы НАТО по оборонным расходам, поскольку Европа испытывает давление с целью быстрого перевооружения

. Ей также приходится брать на себя основную часть расходов на поставки Украине в условиях российского вторжения, поскольку США переключают внимание на другие направления.

Певкур описал проблему "куриного яйца", когда страны сталкиваются с дефицитом предложения на рынке, но европейская оборонная промышленность не готова инвестировать больше, пока правительства не подпишут контракты.

У Европы нет времени ждать до 2030 года, чтобы повысить боеготовность, потому что "лучшее время для России, чтобы "подразнить" НАТО" может наступить уже в этом или следующем году, предупредил Певкур.

Расходы должны оставаться на высоком уровне в течение длительного времени, добавил он.

Издание Financial Times ранее сообщило, что генсек НАТО Марк Рютте будет призывать европейские оборонные компании увеличить инвестиции и нарастить производство.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен подчеркнула, что на фоне критической риторики США в адрес Европы европейцам стоит сосредоточиться на инвестициях в собственную оборону.