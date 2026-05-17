В Эстонии в ходе военных учений отрабатывают защиту техники от дронов

В Эстонии в ходе учений "Весенний шторм 2026" одним из ключевых направлений стала защита техники от беспилотников.

Об этом сообщает ERR, передает "Европейская правда".

По словам сержанта Михкеля Плакка, участники строят специальные противодроновые укрытия для боевых машин, которые должны снизить уязвимость техники во время атак дронов.

В учениях задействованы также самоходные гаубицы K9, для которых сооружаются защитные укрытия. По оценке военных, такие инженерные работы требуют специальных навыков и знаний.

Командующий учениями полковник Арон Кальмус отметил, что в этом году в маневрах задействовано более 500 дронов, а также тестируются разработки производителей беспилотной техники в условиях, приближенных к боевым.

Он добавил, что учения включают строительство Балтийской оборонной линии и взаимодействие с союзниками, в частности на территории Северной Латвии.

Организаторы предупреждают, что на следующей неделе активная фаза учений усилится: жители регионов могут наблюдать больше военной техники и дронов, а на дорогах будут действовать временные ограничения движения.

В понедельник, 4 мая, в Эстонии начались военные учения "Весенний шторм 2026", которые продлятся почти месяц.

А в Литве начались главные полевые тактические учения пехоты "Железный волк 2026".