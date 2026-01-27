В Германии призвали к более решительным действиям против "теневого флота" РФ

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль призвал к более решительным действиям против "теневого флота" России.

Его слова цитирует Tagesschau, передает "Европейская правда".

Во время своего визита в Латвию Вадефуль говорил об угрозе российского "теневого флота", в частности о необходимости усилить против него санкции.

"Почти ни один другой регион ЕС не подвергается столь значительному влиянию гибридных действий, организованных Кремлем. Нет времени на раздумья – ни в вопросе защиты критической инфраструктуры, ни в вопросе введения санкций против российского теневого флота. Германия твердо стоит на стороне Латвии и стран Балтии", – заявил он.

Министр иностранных дел Германии подчеркнул, что санкции ЕС против судов "теневого флота" РФ и тех, кто за ними стоит, уже введены.

Однако, по его словам, необходима "гораздо большая эффективность" и значительно более интенсивный обмен между странами Балтийского моря.

Кроме того, он отметил, что должна быть возможность принимать меры против судов, статус флага которых неясен, то есть когда непонятно, в какой стране зарегистрированы танкеры.

"Сейчас мы должны использовать все возможности, которые предоставляет морское право, чтобы остановить такие суда", – добавил он.

Еще осенью министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что Россия усиливает гибридные атаки против европейских государств, чтобы проверить их устойчивость, в частности и в Балтийском море.

Накануне писали, что пограничная служба Финляндии совместно с другими государствами Балтийского моря и Европейской комиссией создает центр морского наблюдения для защиты критической подводной инфраструктуры в Финском заливе.