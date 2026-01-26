В Финском заливе появится центр защиты критической подводной инфраструктуры

Пограничная служба Финляндии совместно с другими государствами Балтийского моря и Европейской комиссией создает центр морского наблюдения для защиты критической подводной инфраструктуры в Финском заливе.

Об этом заявила Пограничная служба страны в понедельник, 26 января, пишет "Европейская правда".

Как известно, регион Балтийского моря находится в состоянии повышенной готовности после ряда атак на электропровода, телекоммуникационные линии и газопроводы с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Поэтому в понедельник, 26 января, финская Пограничная служба заявила, что совместно с другими государствами Балтийского моря и Европейской комиссией создает центр морского наблюдения для защиты критической подводной инфраструктуры в Финском заливе.

"Компетентные органы должны иметь возможность и полномочия вмешиваться в ситуации, возникающие в территориальных водах и исключительной экономической зоне", – говорится в заявлении.

Еще осенью министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что Россия усиливает гибридные атаки против европейских государств, чтобы проверить их устойчивость, в том числе и в Балтийском море.

Истребители НАТО неоднократно перехватывали российские самолеты в воздушном пространстве Балтийского моря.

21 января на датском острове Борнхольм в Балтийском море произошло масштабное отключение электроснабжения после того, как из строя был выведен подводный кабель, который соединял остров со Швецией.

А финская военная разведка считает, что Россия, вероятно, продолжит попытки повредить подводную инфраструктуру в Балтийском море.