Почему Трамп снова зол на Канаду и какие последствия это может иметь

Нынешняя ситуация вокруг Гренландии оживила опасения Канады относительно безопасности и политической стабильности, заставив канадских политиков и общественность мобилизоваться на защиту национальных интересов.

О том, как и почему президент США тревожит Канаду, читайте в статье проректора Украинского католического университета Дмитрия Шеренговского Новая цель агрессии Трампа: как Канада готовится к противостоянию с Соединенными Штатами. Далее – краткое изложение статьи.

Для многих в Канаде агрессивная риторика Белого дома в отношении Гренландии стала тревожным дежавю.

Заявления, которые еще год назад звучали как абсурдные шутки, теперь воспринимаются как вполне реальная угроза.

По данным Pew Research, в 2025 году около 59% канадцев назвали США самой большой угрозой для страны, в то время как еще в 2019 году так считали только 20%, а главным врагом тогда видели Китай.

Теперь же Вашингтон опережает Пекин в антирейтинге более чем в три раза.

Другой опрос центра OPSA еще в октябре 2025 года, который цитирует Globalnews, показывает, что 37% северных канадцев назвали американское присутствие самой большой опасностью для Канады, тогда как Россию назвали таковой 35%, а Китай – только 17%.

Другими словами, в канадской Арктике Вашингтон теперь боятся больше, чем Москву. Особенно остро это воспринимают в Юконе, который граничит с американской Аляской, и Нунавути, чья северная соседка – как раз Гренландия.

На фоне эскалации вокруг Гренландии канадское правительство сразу встало на сторону Дании и ЕС. Канадская общественность и СМИ тоже отреагировали остро.

Гренландия, как и канадский север, богата полезными ископаемыми. Именно там сосредоточены огромные залежи нефти и редкоземельных элементов, необходимых для современной электроники.

Кроме того, Гренландия – это стратегический плацдарм: контроль над островом дает США господство над Северным Ледовитым океаном и Северным Атлантическим перекрестком, где проходят маршруты между Северной Америкой, Европой и Азией.

Показательно, что, обосновывая свои притязания, Трамп заявляет о "национальной безопасности" США – мол, Америка "нуждается" во владении Арктикой, иначе там укрепятся Россия или Китай.

Для премьера Карни ситуация выглядит непростой – с одной стороны, необходимо проявить солидарность с европейскими союзниками, но одновременно стараться не нажить себе врага в лице Трампа.

Прямая военная интервенция США в Канаду маловероятна, поэтому фактически речь идет о гибридных методах американского давления.

Например, американский президент может поднять вопрос границы между США и Канадой и уже угрожает "убрать" 49-ю параллель, разделяющую США и Канаду.

Существуют опасения, что Белый дом может в одностороннем порядке нарушить давние двусторонние соглашения о совместном использовании природных ресурсов, а также агрессивно оспаривать канадский суверенитет в Арктике (американцы могут демонстративно провести свои корабли через Северо-Западный проход, который Оттава считает своими внутренними водами, а Вашингтон – международным проливом).

Также в арсенале Трампа остается экономический и технологический контроль.

Еще один вызов – Трамп будет требовать от Оттавы отказаться от любых шагов по диверсификации торговли и инвестиций, которые уменьшают зависимость от США.

Уже сейчас видно: каждый раз, когда Канада пытается наладить связи с Европой или Азией, Вашингтон реагирует болезненно.

Другими словами, Трамп видит Канаду как часть американской сферы влияния, где не должно остаться места для "субъектности" или чужих игроков.

Эта ситуация может иметь долгосрочные последствия. Между Оттавой и Вашингтоном выросла стена недоверия, которую будет непросто разрушить даже после смены администрации в Белом доме.

