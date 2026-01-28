Источник: на следующей неделе Еврокомиссия объявит предложение по 20-му пакету санкций

Европейская комиссия на следующей неделе может обнародовать свое предложение по новому, 20-му пакету санкций Европейского Союза против России, который должен быть принят к четвертой годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" заявили несколько дипломатов государств ЕС в Брюсселе.

20-й пакет санкций ЕС против РФ будет объявлен в начале февраля и утвержден к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

"На следующей неделе Еврокомиссия может обнародовать свое предложение по содержанию 20-го пакета санкций против России", – сообщили собеседники "ЕвроПравды".

Утвердить 20-й пакет планируют ближе к годовщине полномасштабного вторжения России – 24 февраля.

Что касается содержания пакета, по информации собеседников "Европейской правды", 20-й пакет значительное внимание сконцентрирует на теневом флоте России.

Также в морской сфере предлагается ввести полный запрет на предоставление услуг в портах и территориальных водах ЕС любому судну, перевозящему российские углеводородные энергоресурсы из российских портов.

Кроме того, в 20-й пакет могут войти усиленные ограничения на российские минеральные удобрения, которые до сих пор являются третьей по величине категорией товарного экспорта из России в Евросоюз.

Планируется запрет экспорта в РФ некоторых товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военно-промышленном комплексе РФ.

А еще – полный запрет экспорта на российский рынок предметов роскоши из Европы, независимо от их цены.

В рамках борьбы с обходом уже существующих санкций, новый пакет сконцентрируется на прекращении такой практики в финансовом секторе.

В 20-й санкционный пакет санкций ЕС против РФ могут быть также включены некоторые компании из Китая.

Как сообщала "Европейская правда", Евросоюз 23 октября утвердил 19-й пакет санкций против России, который, в частности, ввел новый механизм ограничения передвижения российских дипломатов в ЕС с трехмесячным переходным периодом.

ЕС планирует утвердить 20-й пакет санкций против России к годовщине полномасштабного вторжения.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что из Европы поступают "хорошие сигналы" о готовности европейских государств продолжать оказывать давление на Россию для завершения войны.