В Молдове – проблемы с энергетикой из-за ситуации в энергосистеме Украины

Министерство энергетики Молдовы заявило, что из-за серьезных проблем в энергосистеме Украины на высоковольтной линии Исакча-Вулканешты-МДРЭС произошло падение напряжения.

Об этом ведомство сообщило в Facebook, передает "Европейская правда".

Инцидент на высоковольтной линии Исакча-Вулканешты-МДРЭС привел к повреждению и отключению энергосистемы.

Оператор системы электропередачи Moldelectrica работает над устранением ситуации, и в некоторых населенных пунктах электроснабжение уже восстановлено.

Как пишет NewsMaker, пострадали по меньшей мере Кишинев и пригород, а также Тараклия, Кагул, Анений Ной.

Отметим, об этом стало известно одновременно с информацией о том, что в Киеве из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров в метрополитене временно приостановлено движение поездов и работа эскалаторов.

В КГГА рассказали, что в Киеве, как и во многих городах Украины, произошли аварийные отключения электроснабжения. Также информируют об исчезновении водоснабжения и отопления в некоторых районах столицы.

Стоит напомнить, что 29 января президент США Дональд Трамп заявил, что попросил правителя России на неделю поставить на паузу удары "по Киеву и другим городам" из гуманитарных соображений, и он якобы согласился.

Трамп не уточнил, когда это произошло и когда должен был начаться отсчет "недели".

1 февраля ожидается новый раунд переговоров о потенциальном мирном соглашении между РФ и Украиной. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что спецпредставитель президента США Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер не поедут туда, но участие США "вероятно".