Президент США заявил, что вернет все деньги, потраченные на помощь Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сможет вернуть все или "даже больше" средств, потраченных на помощь Украине в войне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в общении с журналистами.

Трамп заявил, что война в Украине не является экономическим вопросом для Соединенных Штатов, ведь каждый раз Вашингтон получает средства, когда что-то передает Киеву.

"(Бывший президент Джо) Байден дал 350 миллиардов долларов, раздал их. Теперь я получил значительную часть этих денег обратно, потому что мы заключили соглашение о редкоземельных металлах... И мы получим значительную часть этих денег обратно. Возможно, все деньги, возможно, даже больше, чем все деньги, но нам сейчас платят. Каждый раз, когда мы что-то отправляем, они платят", – заявил глава Белого дома.

Трамп также заявил, что ежемесячно в Украине гибнут "от 25 тысяч солдат".

"От 25 до 30 тысяч солдат погибают ежемесячно. И они не из Америки. Они из России и из Украины. И если я могу это остановить, я хотел бы это остановить", – добавил президент США.

Как сообщалось ранее, Трамп жаловался на "ущерб", который США причинила война в Украине, оценивая его в 350 млрд долларов.

Напомним, с июля 2025 года в рамках программы PURL, начатой Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте в июле, союзники НАТО покупают американское оружие для Украины.