Орбан назвал действия США в Венесуэле проявлением "нового языка", на котором будет говорить мир

Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал действия США в Венесуэле мощным проявлением "нового языка", на котором мир будет разговаривать в будущем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Орбан сказал на пресс-конференции в понедельник, его цитирует Index.

Комментируя военные действия США в Венесуэле и захват Соединенными Штатами венесуэльского лидера Николаса Мадуро, Орбан отметил, что это является одним из мощных проявлений нового мира, "нового языка".

"На этом языке будет разговаривать мир в будущем. Для Венгрии важно, что вместе с Венесуэлой США, по оценкам, способны контролировать 40-50 процентов мировых запасов нефти. Это такая сила, которая способна существенно влиять на мировые цены на энергоносители", – сказал венгерский премьер.

По его словам, американцам нужна более дешевая энергия для реализации экономической программы, которую объявил Трамп, и "это хорошая новость для Венгрии".

"Я вижу серьезные шансы, что после установления контроля над Венесуэлой для Венгрии сложится более благоприятная ситуация на энергетическом рынке", – добавил Орбан.

Напомним, Венгрия сорвала утверждение общей позиции ЕС по Венесуэле.

26 из 27 стран ЕС выступили с заявлением по Венесуэле, очертив путь выхода из кризиса.

