Венгрия сорвала утверждение общей позиции ЕС по Венесуэле

В Европейском Союзе 4 января обнародовали заявление по Венесуэле, которое поддержали 26 из 27 стран.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Заявление обнародовано от имени высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

В примечании к заявлению отмечено, что его поддержали Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания и Швеция.

Венгрия отсутствует в списке государств. Таким образом, Будапешт сорвал утверждение общей позиции Европейского Союза в отношении действий США в Венесуэле.

На данный момент от Венгрии не поступало официальных объяснений относительно неподдержки позиции ЕС.

Напомним, ночью 3 января США нанесли серию ударов по Венесуэле. Вскоре после этого военные США схватили венесуэльского лидера Николаса Мадуро с женой и привезли их в Нью-Йорк, где Мадуро собираются судить.

В ЕС напомнили о необходимости соблюдения принципов международного права и призвали к сдержанности после того, как США начали военную операцию против Венесуэлы.

