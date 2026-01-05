Орбан назвав дії США у Венесуелі проявом "нової мови", якою розмовлятиме світ

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан назвав дії США у Венесуелі потужним проявом "нової мови", якою світ буде розмовляти у майбутньому.

Про це, як пише "Європейська правда", Орбан сказав на пресконференції у понеділок, його цитує Index.

Коментуючи військові дії США у Венесуелі та захоплення Сполученими Штатами венесуельського лідера Ніколаса Мадуро, Орбан зазначив, що це є одним із потужних проявів нового світу, "нової мови".

"Цією мовою буде розмовляти світ у майбутньому. Для Угорщини важливо, що разом із Венесуелою США, за оцінками, здатні контролювати 40-50 відсотків світових запасів нафти. Це така сила, яка здатна суттєво впливати на світові ціни на енергоносії", – сказав угорський прем’єр.

За його словами, американцям потрібна дешевша енергія для реалізації економічної програми, яку оголосив Трамп, і "це хороша новина для Угорщини".

"Я бачу серйозні шанси, що після встановлення контролю над Венесуелою для Угорщини складеться більш сприятлива ситуація на енергетичному ринку", – додав Орбан.

Нагадаємо, Угорщина зірвала затвердження спільної позиції ЄС щодо Венесуели.

26 із 27 країн ЄС виступили з заявою щодо Венесуели, окресливши шлях виходу з кризи.

