Кипр обещает, что поддержка Украины будет приоритетом его председательства в Совете ЕС

Президент Кипра Никос Христодулидис пообещал, что его страна сделает поддержку Украины приоритетом своего председательства в Совете Европейского Союза, которое начинается 1 января.

Об этом Христодулидис заявил в воскресенье, представляя приоритеты кипрского председательства в Совете ЕС в первой половине 2026 года.

Кипрский лидер подчеркнул, что вторжение России в Украину ярким образом продемонстрировало необходимость укрепления европейской архитектуры безопасности, оборонной готовности Европейского Союза, его способности защищать своих граждан и интересы.

"В течение следующих шести месяцев поддержка Украины останется приоритетом для кипрского председательства. Конечно, не могло быть иначе, учитывая, что мы, Кипр, Республика Кипр, имеем непосредственное представление о том, что означает вторжение, что означает оккупация, что означает нарушение основных принципов и прав", – подчеркнул он.

Кипрское председательство, пообещал Христодулидис, будет способствовать быстрому внедрению "белой книги" о будущем европейской обороны и сопутствующей "дорожной карты" для достижения оборонной готовности ЕС к 2030 году.

"Мы будем действовать с реализмом и амбициями. Мы полностью убеждены, что Европа может и должна ответить на вызовы нашего времени", – заявил Христодулидис.

Председательство в Совете ЕС осуществляется на ротационной основе, при которой каждое государство-член ЕС поочередно председательствует в Совете Европейского Союза в течение шести месяцев. Кипрское председательство сменит датское 1 января 2026 года.

Государство, которое председательствует, организует и председательствует на заседаниях Совета ЕС (кроме Совета по иностранным делам), формирует повестку дня и определяет приоритеты на полгода, ведет переговоры между странами ЕС.

Напомним, Христодулидис во время визита в Киев 4 декабря пообещал поддержку Украине на пути в ЕС в рамках кипрского председательства в Совете Евросоюза.

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что председательство Кипра в Совете ЕС в следующем полугодии станет "историческим" с точки зрения открытия кластеров для вступления Украины в ЕС.

Ранее Зеленский выразил надежду, что Украина за следующий год может открыть и закрыть все шесть переговорных кластеров для вступления в ЕС.