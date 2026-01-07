Президент Румынии застрял в аэропорту Парижа из-за непогоды

Президент Румынии Никушор Дан все еще не может вылететь из Парижа, где участвовал во встрече "коалиции решительных" 6 января, из-за сложных погодных условий.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Вылет румынского президента из Парижа снова отложили, как и многие обычные рейсы, из-за интенсивного снегопада над Францией.

Никушор Дан должен был вернуться в Румынию ночью после встречи, но планы изменили, потому что над Бухарестом был очень густой туман.

"А теперь нестандартная ситуация здесь, во Франции – обычно здесь нет снега. Мы ждем, пока расчистят взлетную полосу", – прокомментировал Дан, добавив, что за примерно шесть лет его проживания во Франции во время учебы снег шел считанные разы.

В другой раз из-за технической проблемы с самолетом во время визита в Германию ему пришлось остаться там на ночь.

Он добавил, что рано или поздно Румынии стоит обеспечить себе спецсамолеты для поездок президента и министров.

"Во-первых, такие самолеты имеют больше возможностей, чем стандартные. Во-вторых – сейчас у нас нет внутри средств коммуникации, мы изолированы", – отметил Никушор Дан.

В Париж румынская делегация прибыла на военно-транспортном самолете Spartan.

В ноябре глава МИД Бельгии опоздал на саммит ЕС из-за проблем с самолетом.

Ранее из-за неисправности самолета едва не сорвалась командировка министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля.