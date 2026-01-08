Трамп обратится к Конгрессу и нации в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в среду направил письмо президенту Дональду Трампу, в котором пригласил его выступить с ежегодным посланием к Конгрессу (State of The Union) 24 февраля.

Об этом Джонсон написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Это будет первое выступление Трампа с ежегодным посланием на его втором сроке. В марте 2025 года он выступил с речью на совместном заседании Конгресса, но технически это не считалось ежегодным посланием.

"Мы с нетерпением ждем продолжения важной работы, которая ждет нас в 2026 году, служения американскому народу, защиты свободы и сохранения этого великого эксперимента по самоуправлению. С этой целью для меня является большой честью и привилегией пригласить вас выступить на совместном заседании Конгресса во вторник, 24 февраля 2026 года, в Палате представителей США", – говорится в письме Джонсона к Трампу.

Во время мартовского обращения Трампа к Конгрессу несколько демократов покинули зал в середине его выступления. А когда Трамп произносил обращение State of The Union во время своего первого срока в 2020 году, тогдашняя спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси порвала копию его выступления.

Среди тем, которые, вероятно, будут затронуты в речи Трампа, – захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро, его фокус на борьбе с иммиграцией и промежуточные выборы 2026 года.

Накануне сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что президент Дональд Трамп дал зеленый свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России.

