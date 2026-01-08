Сенатор Грэм: Трамп одобрил санкции против России, голосование может состояться на следующей неделе

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что президент Дональд Трамп дал "зеленый свет" двухпартийному законопроекту о санкциях против России.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Грэм выразил надежду на голосование по этому законодательству уже на следующей неделе, заявив, что это позволит президенту Трампу наказать те страны, которые покупают дешевую российскую нефть, что подпитывает военную машину Путина.

"После сегодняшней очень продуктивной встречи с президентом Трампом, на которой мы обсудили ряд вопросов, он дал "зеленый свет" двухпартийному законопроекту о санкциях против России, над которым я работал в течение нескольких месяцев вместе с сенатором Блюменталем и многими другими", – написал Грэм.

Он отметил, что это очень своевременное решение, поскольку Украина идет на уступки ради мира, а Путин – только говорит, продолжая убивать невинных людей.

"Этот законопроект предоставит президенту Трампу значительный рычаг влияния на такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, чтобы побудить их прекратить покупать дешевую российскую нефть, которая обеспечивает финансирование кровавой расправы Путина против Украины", – отметил сенатор.

Грэм и лидеры республиканцев в Сенате уже несколько месяцев работают с Белым домом, пытаясь достичь согласия по окончательному варианту законопроекта, и это не первый раз, когда Грэм заявляет, что его законопроект может вскоре продвинуться вперед.

Еще в середине ноября Линдси Грэм заявлял, что Трамп "благословил" Конгресс на принятие давно застрявшего законопроекта о санкциях против России.

По данным СМИ, президент США готов подписать закон о введении дополнительных санкций против России при условии, что он сохранит за собой право принимать окончательные решения по любым подобным мерам.