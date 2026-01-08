Чехия и Словакия возобновят консультации, замороженные из-за разногласий по Украине

Чехия и Словакия возобновят межправительственные консультации, замороженные предыдущим чешским правительством из-за разногласий в вопросах внешней политики.

Об этом заявили журналистам премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и его словацкий коллега Роберт Фицо после совместной встречи в Братиславе, передает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

По словам Бабиша, следующая совместная встреча правительств двух стран должна состояться 31 марта. Фицо отметил, что заседание правительства состоится в Чехии.

"Я готов и с нетерпением жду продолжения нашего сотрудничества, как и в прошлом. Словакия является для нас приоритетом. Мы возобновим совместные заседания наших правительств", – заявил Бабиш на совместной пресс-конференции с Фицо. Фицо предложил подписать меморандум с Чехией об углублении взаимного сотрудничества.

Премьер-министры Чехии и Словакии согласились, что высокие цены на энергоносители нужно решать на уровне Европейского Союза. Фицо назвал одним из вариантов временное неприменение квот на выбросы, которые, по его словам, делают энергию дороже.

Фицо также отметил, что в связи с прекращением поставок российского газа в ЕС Чехия станет важной транзитной страной для поставок этого сырья в Словакию. "Мы готовы и будем рады помочь", – добавил по этому поводу Бабиш, который, по традиции, прибыл в Словакию с первым официальным зарубежным визитом после назначения премьер-министром в декабре.

В марте 2024 года чешское правительство приостановило чешско-словацкие межправительственные консультации из-за разногласий во взглядах на ключевые вопросы внешней политики. Они проявились преимущественно в отношении к Украине.

Тогдашний премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что для возобновления консультаций нет ни условий, ни причин.