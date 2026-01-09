Латвия заявила, что Россия совершила акт откровенного варварства против Украины

МИД Латвии назвал ночной российский обстрел Украины актом откровенного варварства и призвал к максимальному давлению на государство-агрессора.

Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении министерства, сообщает "Европейская правда".

В латвийском ведомстве подчеркнули, что Россия совершила акт откровенного варварства и что, заявляя об использовании ракеты "Орешник", Кремль совершает преднамеренные военные преступления против гражданского населения.

"Ночью ракеты попали в жилые районы и критическую инфраструктуру, погрузив миллионы людей в темноту, холод и страх посреди зимы. Это продуманный массовый террор против целой нации", – заявили в МИД Латвии.

В министерстве добавили, что при этих обстоятельствах не может быть никаких оправданий и нейтральности. "Только максимальное давление на агрессора и непоколебимая поддержка Украины", – отметили в заявлении.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна после ночной воздушной атаки РФ на Украину призвал усилить давление на Россию до такой степени, чтобы оно стало невыносимым.

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что этой ночью Россия применила баллистическую ракету "Орешник" для того, чтобы запугать не только Украину, но и ее партнеров.

Президент Владимир Зеленский заявил, что после ночной воздушной атаки РФ, в которой была задействована баллистическая ракета "Орешник", нужна четкая реакция мира, в частности – Соединенных Штатов.