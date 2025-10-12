В Чехии скандал из-за расистских и ксенофобских публикаций кандидата на пост главы МИД

Чешская полиция начала расследование по поводу постов в соцсетях кандидата в министры иностранных дел Чехии Филипа Турека, которого предлагает партия "Автомобилисты".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

В пятницу издание Deník N опубликовало архив уже удаленных постов Турека в социальных сетях, сделанных в далеком прошлом.

Издание сообщило, что Турек неоднократно публиковал в Facebook открыто расистские, ксенофобские, сексистские и гомофобные высказывания, а также многочисленные аллюзии на нацистского лидера Адольфа Гитлера и фашистского диктатора Бенито Муссолини.

Он якобы назвал бывшего президента США Барака Обаму "негром, который может только продавать гашиш на вокзале". Ксенофобские высказывания были направлены и против британской королевской семьи после бракосочетания Меган с Гарри.

Победитель недавних парламентских выборов Андрей Бабиш из популистского движения ANO в субботу потребовал объяснений и назвал обвинения против Турека серьезными.

Бабиш ведет переговоры о формировании правительства с "Автомобилистами" и ультраправой, антиевропейской и антииммиграционной партией SPD. В пятницу было объявлено о достижении базового соглашения между партиями.

Лидер "Автомобилистов" Петр Мачинка заявил в субботу, что полностью доверяет Туреку и что эти сообщения мешают формированию нового правительства.

Турек заявил, что "это манипуляция, потому что кто-то хочет помешать формированию нового правительства".

По оценке адвокатов, любое расследование вышеупомянутых постов, скорее всего, будет безрезультатным, поскольку срок давности истек.

Новоизбранный депутат Турек также недавно похвастался коллекцией предметов нацистской тематики, таких как подсвечник и кинжал.

Турек также похвастался в социальных сетях за шесть месяцев до выборов фотографией, на которой он едет со скоростью 200 километров в час. Сначала он утверждал, что это немецкая автомагистраль, где в некоторых местах нет ограничения скорости. Однако впоследствии выяснилось, что он солгал.

Ранее Андрей Бабиш говорил, что рассчитывает завершить переговоры о формировании коалиции до начала ноября.

Читайте также: Неприятно, но не катастрофа: какие последствия для Украины будет иметь смена власти в Чехии.