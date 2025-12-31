СМИ: проект европейского истребителя нового поколения отложен на неопределенный срок

Германия и Франция не смогли выполнить свое намерение до конца года урегулировать конфликт, который назревал вокруг проекта истребителя нового поколения FCAS.

Эту информацию подтвердил представитель правительства Германии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон намеревались урегулировать затяжной конфликт вокруг флагманской оборонной программы Европы Future Combat Air System (FCAS) до конца 2025 года.

"Вопреки первоначальному плану, окончательное решение о продлении проекта FCAS до конца года еще не принято", – сообщил Euractiv представитель правительства Германии.

На данном этапе представитель правительства не смог назвать новую дату принятия решения.

Будущий истребитель, который разрабатывается для работы в сети с дронами и цифровым боевым облаком, должен заменить нынешние воздушные флоты трех стран-партнеров – Германии, Франции и Испании – с 2040 года. Любая дальнейшая задержка проекта поставит под угрозу этот график.

Мерц, Макрон и премьер-министр Испании Педро Санчес планировали обсудить этот вопрос в кулуарах саммита в Брюсселе в середине декабря, но никаких заявлений не последовало.

"Всеобъемлющая франко-германская программа действий по вопросам внешней политики и безопасности пока не позволила решить вопрос о совместном истребителе на уровне президента и канцлера", – заявил представитель правительства Германии.

В основе спора лежит желание французского военного подрядчика Dassault взять на себя ведущую роль в проекте, обойдя немецкого партнера Airbus, что официальный Берлин считает неприемлемым.

Еще одной из трудностей является то, что две страны нуждаются в военных самолетах для разных задач. Франция нуждается в самолетах, способных нести ядерные боеголовки и взаимодействовать с ее авианосцем, тогда как Германия, не имеющая авианосцев, уже согласилась приобрести американские военные самолеты F-35 для перевозки ядерных боеголовок НАТО.

Ранее глава Dassault выразил сомнения относительно будущего программы, заявив, что оно зависит от того, готова ли Германия пересмотреть свою зависимость от импорта американского оружия.

В октябре СМИ сообщали, что Европа начала серьезно обсуждать альтернативы проекту истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS).

Страны также не смогли прийти к соглашению по поводу "боевого облака" и систем беспилотников, которые предусмотрены в рамках программы FCAS.