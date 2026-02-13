Рубио обсудит с Венгрией и Словакией отказ от российских энергоносителей

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что проведет переговоры с Будапештом и Братиславой относительно их отказа от российских энергоносителей.

Об этом он сказал перед вылетом в Германию, сообщает "Европейская правда".

В Германии Рубио примет участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, а после нее, 15-16 февраля, совершит поездки в Словакию и Венгрию.

В ответ на вопрос, будет ли он призывать Венгрию и Словакию прекратить покупать российскую энергию, госсекретарь ответил, что "мы проведем с ними эти переговоры". "Мы поговорим с ними о том, что нужно сделать", – добавил он.

В Госдепе ранее сообщали, что в Братиславе Рубио встретится с ключевыми членами словацкого правительства, чтобы продвинуть общие интересы в области региональной безопасности, усилить двустороннее сотрудничество в области ядерной энергетики и диверсификации энергоносителей, а также поддержать военную модернизацию Словакии и ее обязательства перед НАТО.

А в Будапеште госсекретарь встретится с ключевыми венгерскими чиновниками, "чтобы усилить наши общие двусторонние и региональные интересы, включая нашу приверженность мирным процессам с целью решения глобальных конфликтов и энергетическому партнерству между США и Венгрией".

Напомним, 2 февраля Венгрия подала иск в Суд Европейского Союза с целью обжаловать Регламент REPowerEU, который запрещает импорт российского газа в ЕС.

Ранее Словакия заявила, что вслед за Венгрией пойдет в суд из-за запрета ЕС на импорт энергоносителей из РФ.

