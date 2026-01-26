Словакия вслед за Венгрией пойдет в суд из-за запрета ЕС на импорт энергоносителей из РФ

Словакия официально объявила о намерении обжаловать в Суде ЕС решение Европейского Союза о полной остановке импорта российского газа.

Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, его заявление приводят в МИД страны, сообщает "Европейская правда".

В МИД отметили, что Словакия на заседании Совета ЕС проголосовала против регламента REPower EU о постепенном прекращении импорта российского газа и выразила свои оговорки.

Глава словацкого МИД подчеркнул, что его страна не готова к резкому разрыву энергетических связей с Москвой.

"Мы не можем принимать решения, которые не отражают реальные возможности и конкретные обстоятельства отдельных стран и не обеспечивают справедливый, реалистичный и социально устойчивый переход для всех государств-членов. Поэтому Словакия обратится в Суд ЕС и начнет процедуру, направленную на отмену этого регламента", – заявил Бланар.

Словакия стала второй страной, которая открыто выступила против энергетической стратегии ЕС. Ранее об аналогичном шаге объявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который пообещал судиться по поводу этого решения. Венгерское правительство обвинило Еврокомиссию в использовании "юридических трюков" для обхода права вето.

26 января страны ЕС окончательно одобрили постепенный план по запрету импорта российского газа – его должны реализовать до конца 2027 года.