Фицо и Рубио договорились о сотрудничестве в энергетике и обороне

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и государственный секретарь США Марко Рубио договорились о сотрудничестве двух стран в энергетике, в частности в строительстве атомной электростанции с участием американской компании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", они сообщили во время пресс-конференции в Братиславе.

Речь идет о соглашении с американской компанией Westinghouse. Ожидается, что новую АЭС в Словакии построят до 2040 года.

По словам словацкого премьера, документы о строительстве должны быть готовы в следующем году.

Кроме того, Фицо заявил, что Словакия хочет приобрести в США еще четыре истребителя F16, благодаря чему страна будет иметь эскадрилью из 18 самолетов. Рубио сообщил, что в этом вопросе возникли определенные препятствия, которые они пытаются решить.

Как сообщалось, после участия в Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США 15-16 февраля совершит поездки в Словакию и Венгрию. Во время визитов в Братиславу и Будапешт Рубио поднимет вопрос отказа этих стран от российских энергоносителей.

Как отмечает агентство Reuters, визит Рубио также имеет целью укрепить связи со Словакией и Венгрией, консервативные лидеры которых часто конфликтуют с другими странами Европейского Союза, а также имеют теплые отношения с президентом США Дональдом Трампом.