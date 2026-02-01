В центре Праги – большой митинг в поддержку президента в конфликте с правительством

В центре Праги проходит многотысячный протест граждан, которые хотят выразить поддержку президенту Чехии Петру Павелу в условиях острого конфликта с одной из коалиционных партий.

Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".

Акцию в центре Праги инициировала общественная организация Milion chvilek. Параллельно они объявили сбор миллиона подписей в поддержку президента с целью впоследствии созвать еще большую акцию "в месте, где все смогут поместиться". По состоянию на воскресенье, их собрали около 600 тысяч.

На акцию в центре Праги вышли десятки тысяч людей – Староместская и Вацлавская площади заполнены протестующими. Организаторы оценивают численность участников в 80-90 тысяч.

Jan Salač, MAFRA

Люди принесли плакаты с лозунгами в поддержку президента Павела и с критикой лидера коалиционной партии "Автомобилисты за себя" Петра Мацинки и почетного лидера политсилы Филиппа Турека.

Jan Salač, MAFRA

На плакатах можно видеть лозунги "Нас ждет война с Туреком", "Мацинка, с угрозами иди к черту, а не в политику" и тому подобное.

Глава общественной организации Микулаш Минарж в обращении к людям, собравшимся на площадях, призвал "не смотреть молча на разрушение Чешской Республики" и выходить на площади во всех городах 15 февраля.

Он напомнил о том, что происходило в соседней Словакии, когда к власти вернулся Роберт Фицо. "Мы в Чехии не сделаем такой же ошибки. Мы считаем, что для этой страны есть надежда", – заявил Минарж.

Также он призвал выйти на акцию поддержки Украины 21 февраля, к четвертой годовщине полномасштабной войны.

На площади заметили ряд топ-политиков – бывшего главу МВД, лидера партии "Мэры и независимые" Вита Ракушана, лидера Гражданской демократической партии и экс-министра транспорта Мартина Купку, лидера Пиратской партии Зденека Гржиба.

Напомним, в Чехии вспыхнул скандал между президентом и министром иностранных дел – из-за сообщений Мацинки, в которых он пытается шантажировать Павела из-за нежелания назначать в состав правительства скандального Филиппа Турека.

Турек ранее оказался под расследованием из-за гомофобных, расистских и антисемитских комментариев в прошлом.

В сообщениях, которые обнародовал президент Чехии, глава МИД угрожает ему последствиями, если он не пересмотрит свое решение в отношении Турека.

После заявления Павела в оппозиции прозвучали призывы к отставке главы МИД.

"Заложником" этого конфликта стал также вопрос передачи Украине самолетов L-159 для использования в качестве "охотников на Шахеды".

Подробнее читайте в материале "Европейской правды": "Президент не позволит себя шантажировать": как политический кризис в Чехии ударил по Украине.