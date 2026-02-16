Куда поворачивает ЕС, что требуют США и какое место готовят Украине: итоги Мюнхена

Ровно год назад Мюнхенская конференция по безопасности (МКБ) стала поворотным событием в отношениях Европы и США. Именно тогда вице-президент Джей Ди Вэнс выступил с речью о том, что их больше не объединяют общие ценности.

На "Мюнхен-2026" правительство США вместо токсичного Вэнса прислало госсекретаря Марко Рубио, и это было скорее хорошим знаком. Впрочем, впечатления остались крайне смешанными.

Но ключевым лидером-визионером на этой конференции оказался президент Франции Эммануэль Макрон. Он изложил видение того, как должна измениться Европа, чтобы выдержать давление не только США, но и России и Китая.

А главной темой встречи в Мюнхене стало не противостояние с США и не кризис вокруг Гренландии, а Украина.

Обо всем этом, а также о перформансе с воздушной атакой на Брюссель – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко (из Мюнхена) Украина победила в Мюнхене. Все о главной мировой конференции по безопасности и ее последствиях. Далее – краткое изложение.

С самого начала Мюнхенской конференции поражало то, что ключевые точки напряжения остались как бы без внимания. Еще месяц назад, в Давосе, Гренландия была однозначной темой №1, вытеснив из повестки дня остальные проблемы международной политики. А в Мюнхене ни один из топ-спикеров не упомянул об этом в своих речах.

И хотя последние несколько недель США воздерживались от жестких действий или заявлений в отношении Гренландии, неопределенность никуда не делась.

Отношения Европы и США в течение последнего года простыми не назовешь.

В этом году на конференции выступил госсекретарь Марко Рубио, речь которого по сути полностью соответствовала линии Трампа касательно Европы.

В целом дискуссии о США в Мюнхене можно описать двумя словами: Европа проснулась.

Речь президента Франции, похоже, стала главным визионерским выступлением этой конференции.

Эмманюэль Макрон определил вопрос Украины и ее поддержки со стороны ЕС как "экзистенциальный" для Европы. И это действительно важно. Поэтому он убежден, что поддержка Украины не уменьшится со временем. А это будет означать, что время не будет играть на руку России.

Макрон настаивает, что в любом мирном урегулировании Европа должна играть непосредственную роль – большую, чем сейчас это представляет себе президент США Дональд Трамп.

"Без европейцев не будет мира. Можете вести переговоры без европейцев, если хотите, но мира вы без нас не достигнете", – заочно обратился он к Вашингтону.

Макрон подчеркнул, что Европа должна вооружаться и после достижения мира. А еще – искать креативные механизмы сдерживания Кремля.

О необходимости как можно скорее нарастить оборонный потенциал говорил буквально каждый лидер. Причем очень четко признавая, что главная военная угроза – это Россия, к борьбе с которой Европа сейчас не готова.

Но достичь этой готовности возможно, убежден канцлер Германии Фридрих Мерц.

По его словам, Германия намерена внести свой вклад в это. Готова к милитаризации, потому что это – вызов времени.

Но это долгосрочные задачи. А сейчас приоритет – Украина. И так считает не только Берлин.

Такой субъектности Украины, как сейчас, никогда не было.

В частности, впервые в истории в Мюнхене открыли "Украинский дом" – отдельную локацию, где проходили мероприятия в рамках конференции. Чтобы показать важность этой детали, достаточно вспомнить, что в МКБ такой статус, кроме нас, получили только две страны – здесь действуют "Немецкий дом" и "Американский дом". Причем украинская локация – ближайшая к отелю Bayerischer Hof, где проходили основные панели.

А еще Мюнхен стал местом дискуссии о скором вступлении Украины в ЕС.

Несколько источников "ЕвроПравды" в кулуарах мюнхенской встречи подтвердили: процесс пошел. Да и несколько европейских лидеров осторожно, но публично высказались в поддержку такой возможности.

Но важно избежать преждевременной эйфории. Потому что впереди – ряд препятствий, в том числе политических. И не все европейские лидеры в принципе поддерживают эту идею.

