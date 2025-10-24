В Польше вынесли приговоры трем украинцам, причастным к поджогам объектов в Европе

Окружной суд Варшавы приговорил трех граждан Украины к тюремному заключению за участие в организованной преступной группе диверсионно-террористического характера, которая стояла за рядом поджогов в странах Европы.

Как пишет "Европейская правда", об этом в пятницу сообщила Национальная прокуратура Польши.

Троих обвиняемых – Сергея Р., Павла Т. и Владислава Ю. – осудили за участие в "организованной группе, действовавшей в Польше, Литве, Латвии, Украине и России, целью которой было совершение преступлений саботажного и террористического характера", говорится в сообщении.

Как отмечается, украинцы в течение 2023-2024 годов совершали поджоги "крупных объектов, расположенных на территории стран, входящих в Европейский Союз".

Дополнительно Сергея Р. и Павла Т. осудили за препятствование расследованию поджога магазина IKEA в Вильнюсе и склада в Варшаве в мае 2024 года. Следствие установило, что они помогли исполнителю этих поджогов скрываться от правосудия.

Павел Т. был приговорен к совокупному наказанию в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы, Сергей Р. – 2 года и 6 месяцев лишения свободы, а Владислав Ю. – 1 год и 4 месяца лишения свободы.

В польской прокуратуре добавили, что приговор не является окончательным, и один из обвиняемых подал ходатайство об обосновании.

Ранее стало известно, что банда, причастная к заказанному российскими наемниками ЧВК "Вагнер" поджогу лондонского склада, который оказывал помощь Украине, была приговорена к длительным тюремным срокам.

В сентябре суд в Праге приговорил гражданина Колумбии к восьми годам тюремного заключения за поджог и планирование еще одного в деле, которое, по мнению властей, может быть связано с Россией.