Словакия следом за Венгрией останавливает экспорт дизельного топлива в Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо распорядился прекратить экспорт дизельного топлива в Украину из-за остановки работы нефтепровода "Дружба".

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте словацкого правительства.

Правительство Словакии также приняло решение высвободить запасы нефти в размере 250 тысяч тонн после того, как поставки через "Дружбу" остановились в результате российских атак.

По словам Фицо, на такой шаг правительство идет для того, чтобы сэкономить запасы топлива для внутреннего использования.

"Slovnaft прекращает экспорт дизельного топлива в Украину и любой другой экспорт, и все, что она теперь будет перерабатывать дома, в Словакии, будет предназначено для словацкого рынка", – сказал премьер-министр.

Он заверил, что в Словакии нет угрозы дефицита горючего или других нефтепродуктов. Вместо этого высвобождение нефти из государственного резерва поможет компании Slovnaft пережить период до поступления нефти из Хорватии.

Транспортировка российской сырой нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину была остановлена с конца прошлого месяца из-за масштабных российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. Словакия и Венгрия обвиняют в остановке транспортировки нефти Украину.

Перед этим глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна прекращает поставки дизельного топлива в Украину до возобновления работы нефтепровода "Дружба".

Ранее Будапешт и Братислава попросили Хорватию разрешить поставки нефти РФ в Венгрию и Словакию через трубопровод Adria.

Между тем Словакия объявила режим чрезвычайной ситуации в нефтяной отрасли из-за отсутствия поставок нефти.