Венгрия заявила, что прекращает поставки дизельного топлива в Украину

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна прекращает поставки дизельного топлива в Украину до возобновления работы нефтепровода "Дружба".

Заявление Сийярто в среду приводит Index, сообщает "Европейская правда".

Сьиярто докладывал на заседании правительства в среду о ситуации с поставками нефти в Венгрию после того, как поставки по нефтепроводу "Дружба" перестали поступать.

Он заявил, что поставки нефти до сих пор не возобновлены "по решению Украины" и назвал это "сугубо политическим решением".

"Мы прекращаем поставки дизельного топлива в Украину, и они не будут продолжаться, пока нефть не начнет снова поступать по нефтепроводу „Дружба". На этом мы остановимся", – сказал Сийярто.

По словам венгерского министра, страна в настоящее время имеет стратегические запасы нефти, которых хватит на 96 дней, поэтому в краткосрочной перспективе нет причин для беспокойства.

Также Сийярто сообщил, что венгерская компания MOL заказала первые партии российской нефти, которые будут транспортироваться в Венгрию морским путем через Хорватию.

Ранее Будапешт и Братислава попросили Загреб разрешить поставки нефти РФ в Венгрию и Словакию по трубопроводу Adria.

Между тем Словакия объявила режим чрезвычайной ситуации в нефтяной отрасли из-за отсутствия поставок нефти.

Транспортировка российской сырой нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину была остановлена с конца прошлого месяца из-за масштабных российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.